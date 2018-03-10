ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN DUYURUSU

İSTANBUL : Vapur seferleri iptal olunca İstanbullular Marmaray'a yöneldi. Yolcu yoğunluğunun yaşandığı Sirkeci istasyonundan canlı yayındayız.
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İSTANBUL : Vapur seferleri iptal olunca İstanbullular Marmaray'a yöneldi. Yolcu yoğunluğunun yaşandığı Sirkeci istasyonundan canlı yayındayız.
10 Mart 2018 Cumartesi 18:35
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