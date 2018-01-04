ABONELERİMİZİN DİKKATİNE - CANLI YAYIN DUYURUSU 

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın açıklama yapması bekleniyor. Beşiktaş Belediyesi önünden canlı yayınımız sürüyor.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın açıklama yapması bekleniyor. Beşiktaş Belediyesi önünden canlı yayınımız sürüyor.
04 Ocak 2018 Perşembe 20:31
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın açıklama yapması bekleniyor. Beşiktaş Belediyesi önünden canlı yayınımız sürüyor.
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