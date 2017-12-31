İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU....
Taksim Meydanı'ndan canlı yayınımız sürüyor.
İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU.... Taksim Meydanı'ndan canlı yayınımız sürüyor.
31 Aralık 2017 Pazar 19:18
İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU....
Taksim Meydanı'ndan canlı yayınımız sürüyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:34
|08:21
|13:17
|15:38
|17:56
|19:29
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