ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar, Avcılar'da depremin etkisiyle yıkılan minarenin olduğu bölgede incelemelerde bulunuyor. Canlı yayındayız.