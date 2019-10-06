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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Etnospor'da ok atıp açıklama yapacak. Canı yayındayız.

GÜNDEM 06.10.2019, 17:54
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Etnospor'da ok atıp açıklama yapacak. Canı yayındayız.

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5. Chelsea 8 14
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