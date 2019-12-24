ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN 

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Adalar Kaymakamılığı ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan adliye önünde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız
GÜNDEM 24.12.2019, 15:23
Adalar Kaymakamılığı ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan adliye önünde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız
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|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
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|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
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|14. Altınordu
|16
|15
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|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
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|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
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|25
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|24
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|18
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|15
|19. Norwich City
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|12
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|18
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|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
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|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
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|31
|6. Getafe
|18
|30
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|18
|28
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|18
|28
|9. Levante
|18
|26
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|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
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|13. Real Betis
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|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
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|15
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|18
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