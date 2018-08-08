ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

ORDU / ÜNYE - Trafiğe kapatılan Karadeniz sahil yolunun Ünye geçişinde kaydedilen DRONE görünütülerini yayınlamaktayız...
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ORDU / ÜNYE - Trafiğe kapatılan Karadeniz sahil yolunun Ünye geçişinde kaydedilen DRONE görünütülerini yayınlamaktayız...
08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:48
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