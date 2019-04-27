ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

: Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede yolda meydana gelen çökme ve binaların boşaltılmasıyla ilgili açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
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: Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede yolda meydana gelen çökme ve binaların boşaltılmasıyla ilgili açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
27 Nisan 2019 Cumartesi 00:23
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