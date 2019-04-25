: Çanakkale Kara Savaşları’nın 104. yıldönümünde 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenleniyor. Canlı yayındayız.
ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN
: Çanakkale Kara Savaşları’nın 104. yıldönümünde 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenleniyor. Canlı yayındayız.
25 Nisan 2019 Perşembe 06:23
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.