ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

: Çanakkale Kara Savaşları’nın 104. yıldönümünde Anzak torunları Şafak Ayini'nde atalarını anıyor. Anzak Koyu’ndan canlı yayındayız.
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: Çanakkale Kara Savaşları’nın 104. yıldönümünde Anzak torunları Şafak Ayini'nde atalarını anıyor. Anzak Koyu’ndan canlı yayındayız.
25 Nisan 2019 Perşembe 05:25
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