ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Canlı yayınımız devam ediyor.
İSTANBUL,()
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Canlı yayınımız devam ediyor. İSTANBUL,()
25 Şubat 2019 Pazartesi 07:53
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Canlı yayınımız devam ediyor.
İSTANBUL,()
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