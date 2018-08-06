ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

Artuklu Hamamı'nın Hasankeyf'in yeni yerleşim yerine taşınma çalışmaları sürüyor. CANLI YAYINDAYIZ
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Artuklu Hamamı'nın Hasankeyf'in yeni yerleşim yerine taşınma çalışmaları sürüyor. CANLI YAYINDAYIZ
06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:04
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