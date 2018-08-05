ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Neşet Ertaş'ı anma programı kapsamında düzenlenen söyleşide konuşuyor.
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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Neşet Ertaş'ı anma programı kapsamında düzenlenen söyleşide konuşuyor.
05 Ağustos 2018 Pazar 16:06
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