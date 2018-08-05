ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırşehir Valiliği'ni ziyaret ediyor. Canlı Yayındayız.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırşehir Valiliği'ni ziyaret ediyor. Canlı Yayındayız.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırşehir Valiliği'ni ziyaret ediyor. Canlı Yayındayız.
05 Ağustos 2018 Pazar 12:51
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırşehir Valiliği'ni ziyaret ediyor. Canlı Yayındayız.
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