ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::: CANLI YAYIN

Ankara Valiliği'nce Karşıyaka Mezarlığı'ndaki '15 Temmuz Şehitliği'nde şehit yakınları, gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı anma ziyareti gerçekleştirilecek. Canlı yayınlamayı planlamaktayız
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Ankara Valiliği'nce Karşıyaka Mezarlığı'ndaki '15 Temmuz Şehitliği'nde şehit yakınları, gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı anma ziyareti gerçekleştirilecek. Canlı yayınlamayı planlamaktayız
15 Temmuz 2018 Pazar 10:53
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