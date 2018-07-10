ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::: CANLI YAYIN

Çorlu'da tren kazasının yaşandığı alandan canlı yayındayız...
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Çorlu'da tren kazasının yaşandığı alandan canlı yayındayız...
10 Temmuz 2018 Salı 12:00
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