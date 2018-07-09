ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE::::: CANLI YAYIN

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Ayşe Başaran ve Ergün Kerpiç için Uzunköprü'de ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. CANLI YAYINDAYIZ
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Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Ayşe Başaran ve Ergün Kerpiç için Uzunköprü'de ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. CANLI YAYINDAYIZ
09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:38
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