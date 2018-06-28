ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE::::: CANLI YAYIN

AFAD ekipleri, Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolan Eylül Yağlıkara'yı (8) arıyor. CANLI YAYINDAYIZ
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AFAD ekipleri, Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolan Eylül Yağlıkara'yı (8) arıyor. CANLI YAYINDAYIZ
28 Haziran 2018 Perşembe 15:36
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