ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE :::::::::: CANLI YAYIN

Kahramanmaraş'taki sel felaketinde hayatını kaybeden anne Fatma Uşak (40) ve çocukları Mevlüt (9) ve Ali Osman (7), öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cami avlusundan canlı yayındayız.
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Kahramanmaraş'taki sel felaketinde hayatını kaybeden anne Fatma Uşak (40) ve çocukları Mevlüt (9) ve Ali Osman (7), öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cami avlusundan canlı yayındayız.
14 Haziran 2018 Perşembe 13:02
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