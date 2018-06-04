ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::: CANLI YAYIN
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::: CANLI YAYIN HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan, Kayseri'de son yolculuğuna...
04 Haziran 2018 Pazartesi 16:10
ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::: CANLI YAYIN
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:09
|05:26
|13:14
|17:14
|20:40
|22:38