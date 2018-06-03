ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Yozgat'ta, Yozgat Havalimanı temel atma töreninde konuşuyor. Canlı yayınlamaktayız
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Yozgat'ta, Yozgat Havalimanı temel atma töreninde konuşuyor. Canlı yayınlamaktayız
03 Haziran 2018 Pazar 12:14
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Yozgat'ta, Yozgat Havalimanı temel atma töreninde konuşuyor. Canlı yayınlamaktayız
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