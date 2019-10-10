ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

: Barış Pınarı Harekâtı’na destek vermek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Türkiye'de 90 bin camide Sabah Namazı öncesi sela ve Fetih Suresi okunacak, Mehmetçik için dua edilecek. Ankara, Hacı Bayram Veli Camii'nden canlı yayındayız.