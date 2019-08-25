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: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Edirne'nin Keşan ilçesindeki yangınla ilgili bölgeden açıklamalarda bulunması bekleniyor. Canlı yayın planlanmaktadır.

GÜNDEM 25.08.2019, 00:12
ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Edirne'nin Keşan ilçesindeki yangınla ilgili bölgeden açıklamalarda bulunması bekleniyor. Canlı yayın planlanmaktadır.

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