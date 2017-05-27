ABONELERİMİZE DUYURU

SİİRT'İN ERUH İLÇESİ'NDE ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ FERHAT GÖZEN GAZİANTEP'TE TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
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27 Mayıs 2017 Cumartesi 16:34
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