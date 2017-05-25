ABONELERİMİZE DUYURU

:Şırnak şehidi Özel Harekat Polisi Mesut Yılmaz, memleketi Samsun' da son yolculuğuna uğurlanıyor.
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:Şırnak şehidi Özel Harekat Polisi Mesut Yılmaz, memleketi Samsun' da son yolculuğuna uğurlanıyor. AKILLI TELEFON TEKNOLOJİSİYLE CANLI YAYINDAYIZ
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:42
:Şırnak şehidi Özel Harekat Polisi Mesut Yılmaz, memleketi Samsun' da son yolculuğuna uğurlanıyor.
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