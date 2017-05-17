ABONELERİMİZE DUYURU

Antalya'da TOKİ konutlarında meydan gelen patlama sonrası ilk görüntüler Feed'den geçiliyor.
DOĞAN HABER AJANSI
Antalya'da TOKİ konutlarında meydan gelen patlama sonrası ilk görüntüler Feed'den geçiliyor.
Antalya'da TOKİ konutlarında meydan gelen patlama sonrası ilk görüntüler Feed'den geçiliyor. DOĞAN HABER AJANSI
17 Mayıs 2017 Çarşamba 07:06
Antalya'da TOKİ konutlarında meydan gelen patlama sonrası ilk görüntüler Feed'den geçiliyor.
DOĞAN HABER AJANSI
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