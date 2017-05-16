ABONELERİMİZE DUYURU

: TRABZON MAÇKA ' DA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ OSMANGAZİ ÇETİNGÖZ İÇİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN DÜZENLENİYOR
AKILLI TELEFON TEKNOLOJİSİYLE CANLI YAYIDAYIZ..
: TRABZON MAÇKA ' DA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ OSMANGAZİ ÇETİNGÖZ İÇİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN DÜZENLENİYOR AKILLI TELEFON TEKNOLOJİSİYLE CANLI YAYIDAYIZ..
16 Mayıs 2017 Salı 18:53
: TRABZON MAÇKA ' DA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ OSMANGAZİ ÇETİNGÖZ İÇİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN DÜZENLENİYOR
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