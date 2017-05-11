ABONELERİMİZE DUYURU

ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU
4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİN YAŞANDIĞI ERZURUM'DAN AKILLI TELEFON TEKNOLOJİSİ İLE CANLI YAYINDAYIZ.
ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİN YAŞANDIĞI ERZURUM'DAN AKILLI TELEFON TEKNOLOJİSİ İLE CANLI YAYINDAYIZ.
11 Mayıs 2017 Perşembe 21:27
ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU
4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİN YAŞANDIĞI ERZURUM'DAN AKILLI TELEFON TEKNOLOJİSİ İLE CANLI YAYINDAYIZ.
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