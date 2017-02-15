ABONELERİMİZE DUYURU

:AMANOS ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ SALİH KAYAN SAMSUN LADİK' TE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİYLE SON YOLCULYUĞUNA UĞURLANIYOR.. AKILLI TELEFON TEKNOLOJİSİYLE CANLI YAYINDAYIZ
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15 Şubat 2017 Çarşamba 16:13
:AMANOS ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ SALİH KAYAN SAMSUN LADİK' TE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİYLE SON YOLCULYUĞUNA UĞURLANIYOR.. AKILLI TELEFON TEKNOLOJİSİYLE CANLI YAYINDAYIZ
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