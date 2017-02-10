ABONELERİMİZE DUYURU

:El Bab şehidi astsubay kıdemli çavuş Yahya Efiloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Canlı yayındayız...
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:El Bab şehidi astsubay kıdemli çavuş Yahya Efiloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Canlı yayındayız...
10 Şubat 2017 Cuma 13:48
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