ABONELERİMİZE DUYURU

YURT:DİYARBAKIR SUR' DA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU ŞENALİ OCAK, İZMİR' DE KARŞIYAKA BEŞİKÇİOĞLU CAMİİNDE ÖĞLE VAKTİ KILINACAK CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
CENAZE TÖRENİNİ CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTKAYIZ
YURT:DİYARBAKIR SUR' DA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU ŞENALİ OCAK, İZMİR' DE KARŞIYAKA BEŞİKÇİOĞLU CAMİİNDE ÖĞLE VAKTİ KILINACAK CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK CENAZE TÖRENİNİ CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTKAYIZ ...
18 Ocak 2017 Çarşamba 12:23
YURT:DİYARBAKIR SUR' DA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU ŞENALİ OCAK, İZMİR' DE KARŞIYAKA BEŞİKÇİOĞLU CAMİİNDE ÖĞLE VAKTİ KILINACAK CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
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