ABONELERİMİZE DUYURU

YURT:DİYARBAKIR SUR' DAKİ BOMBALI SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞEN POLİS MEMURU ŞENALİ OCAK'IN İZMİR' DE DÜZENLENECEK OLAN CENAZE TÖRENİNİ CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTKAYIZ
YURT:DİYARBAKIR SUR' DAKİ BOMBALI SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞEN POLİS MEMURU ŞENALİ OCAK'IN İZMİR' DE DÜZENLENECEK OLAN CENAZE TÖRENİNİ CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTKAYIZ
18 Ocak 2017 Çarşamba 12:15
YURT:DİYARBAKIR SUR' DAKİ BOMBALI SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞEN POLİS MEMURU ŞENALİ OCAK'IN İZMİR' DE DÜZENLENECEK OLAN CENAZE TÖRENİNİ CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTKAYIZ
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:33
|08:17
|13:25
|15:55
|18:15
|19:46