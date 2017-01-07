ABONELERİMİZE DUYURU

:İZMİR SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN MÜBAŞİR MUSA CAN İÇİN UZUNDERE CEMEVİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK
CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ
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07 Ocak 2017 Cumartesi 12:35
:İZMİR SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN MÜBAŞİR MUSA CAN İÇİN UZUNDERE CEMEVİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK
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