ABONELERİMİZE DUYURU

. YURT:ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ' IN İZMİR ADLİYESİ'NDE AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR. CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ
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. YURT:ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ' IN İZMİR ADLİYESİ'NDE AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR. CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ
06 Ocak 2017 Cuma 11:48
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