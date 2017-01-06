ABONELERİMİZE DUYURU

YURT: İZMİR ADLİYESİ'NDE BOMBALI SALDIRIDA ŞEHİT OLAN POLİS FETHİ SEKİN İLE ZABIT KATİBİ MUSA CAN İÇİN İZMİR ADLİYESİNDE TÖREN DÜZENLENİYOR
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06 Ocak 2017 Cuma 10:40
YURT: İZMİR ADLİYESİ'NDE BOMBALI SALDIRIDA ŞEHİT OLAN POLİS FETHİ SEKİN İLE ZABIT KATİBİ MUSA CAN İÇİN İZMİR ADLİYESİNDE TÖREN DÜZENLENİYOR
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