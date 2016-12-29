: MERSİN' DEN GEÇİLEN HORTUM GÖRÜNTÜLERİ KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. KULLANILMAMASI RİCASIYLA .
ABONELERİMİZE DUYURU
: MERSİN' DEN GEÇİLEN HORTUM GÖRÜNTÜLERİ KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. KULLANILMAMASI RİCASIYLA .
29 Aralık 2016 Perşembe 17:15
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.