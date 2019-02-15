ABONELERİMİZE DUYURU

UŞAK' TA ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET AKSOY İÇİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENİYOR..
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15 Şubat 2019 Cuma 16:53
UŞAK' TA ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET AKSOY İÇİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENİYOR..
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