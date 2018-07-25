ABONELERİMİZE DUYURU

: Hakkında 'ev hapsi kararı' verilen Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'ın, akşam saatlerinde Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nden çıkışını canlı olarak vermeyi planlamaktayız.
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: Hakkında 'ev hapsi kararı' verilen Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'ın, akşam saatlerinde Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nden çıkışını canlı olarak vermeyi planlamaktayız.
25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:24
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