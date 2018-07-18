ABONELERİMİZE DUYURU

: KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında batan tekneden kurtarılan göçmenlerin getirilmesiini beklendiği Mersin Taşucu Limanı'ndan saat başında canlı yayın planlamaktayız.
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: KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında batan tekneden kurtarılan göçmenlerin getirilmesiini beklendiği Mersin Taşucu Limanı'ndan saat başında canlı yayın planlamaktayız.
18 Temmuz 2018 Çarşamba 19:43
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