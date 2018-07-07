ABONELERİMİZE DUYURU

: SAAT 15.00 DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN TBMM ' NİN AÇILIŞI VE 27'NCİ DÖNEM MİLLETVEKİLLERİNİN YEMİN TÖRENİNDEN CANLI YAYIN YAPMAYI PLANLAMAKTAYIZ.
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: SAAT 15.00 DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN TBMM ' NİN AÇILIŞI VE 27'NCİ DÖNEM MİLLETVEKİLLERİNİN YEMİN TÖRENİNDEN CANLI YAYIN YAPMAYI PLANLAMAKTAYIZ.
07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:43
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