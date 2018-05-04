ABONELERİMİZE DUYURU

:Malatya' da dönemin 2. Ordu Komutanı' nın da aralarında bulunduğu FETÖ sanıklarıyla ilgili davada karar çıkması bekleniyor. Malatya Adliyesi önünden Canlı Yayındayız.
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:Malatya' da dönemin 2. Ordu Komutanı' nın da aralarında bulunduğu FETÖ sanıklarıyla ilgili davada karar çıkması bekleniyor. Malatya Adliyesi önünden Canlı Yayındayız.
04 Mayıs 2018 Cuma 09:05
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