: Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. FEED'ten canlı olarak aktarıyoruz.
ABONELERİMİZE DUYURU
: Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. FEED'ten canlı olarak aktarıyoruz.
26 Mart 2018 Pazartesi 20:09
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Dr. Dizdar'dan 'Gezen tavuktan...
- 2Tıp fakültesi öğrencilerinin yaptığı...
- 3Ercan Baştu : Çikolata kisti hastalığının...
- 4Türk doktor 'insan dışkısından...
- 5Türk doktor 'insan dışkısından...
- 6(Görüntülü Haber) Liseli Dilber, ameliyat...
- 7(Görüntülü Haber) Liseli Dilber, ameliyat...
- 8(Görüntülü Haber) Liseli Dilber, ameliyat...
- 9Doç. Dr. Balaban: Vertigo hastalık değil,...
- 10Liseli Dilber, ameliyat sırasının gelmesini...
- 1Manisa'da 3 sendika 'Öğretmen...
- 2(Görüntülü Haber) Üniversite atölyesinde...
- 3(Görüntülü Haber) Üniversite atölyesinde...
- 4(Görüntülü Haber) Üniversite atölyesinde...
- 5Üniversite atölyesinde tasarladılar,...
- 6Darüşşafaka Cemiyeti kurumsal yönetim...
- 7(Görüntülü Haber) Kinder ile Oxford...
- 8(Görüntülü Haber) Kinder ile Oxford...
- 9Kinder ile Oxford Üniversitesi arasında...
- 10(Görüntülü Haber) MEB Müsteşarı Tekin:...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
18.2B Takipçi
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda...
- 2(Görüntülü Haber) İHH: Doğu Guta’dan...
- 3(Görüntülü Haber) Bodrum, Kuzey Afrika...
- 4(Görüntülü Haber) Bursaspor'da...
- 5Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçına...
- 6(Görüntülü Haber) Sütbank'ın...
- 7(Görüntülü Haber) Van Gölü Ekspresi...
- 8(Görüntülü Haber) Van Gölü Ekspresi...
- 9(Görüntülü Haber) Afrin'de el yapımı...
- 10(Görüntülü Haber) (yeni görüntüyle)-...
- 11(Görüntülü Haber) Şehit Paramedik Büşra'nın...
- 12(Görüntülü Haber) Şehit Paramedik Büşra'nın...
- 13Trabzonspor Başkan Yardımcısı Egemen’den...
- 14Trabzonspor Başkan Yardımcısı Egemen’den...
- 15Denizli'de minibüs kundaklandı
- 16(Görüntülü Haber) GTO ve BM işbirliğiyle...
- 17A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu:...
- 18İşçiler, sendika üyeliklerine destek...
- 19(Görüntülü Haber) İstanbul Çiftlik...
- 20(Görüntülü Haber) Tartıştığı ağabeyini...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv