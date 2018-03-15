ABONELERİMİZE DUYURU

: Suriye'nin Afrin kentinden ayrılmak isteyen sivillerin geçiş güzergahına teröristlerce yerleştirilen iş makinesi, Türk jetlerince havadan vurularak imha edildi. Görüntüleri FEED'ten aktarıyoruz.
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: Suriye'nin Afrin kentinden ayrılmak isteyen sivillerin geçiş güzergahına teröristlerce yerleştirilen iş makinesi, Türk jetlerince havadan vurularak imha edildi. Görüntüleri FEED'ten aktarıyoruz.
15 Mart 2018 Perşembe 17:45
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