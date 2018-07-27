ABONELERİMİZE DUYURU (Canlı yayındayız)

: 'Kanlı ay tutulması'nı Adana, Erzurum ve Antalya'dan dönüşümlü olarak canlı yayınlamaya devam ediyoruz.
: 'Kanlı ay tutulması'nı Adana, Erzurum ve Antalya'dan dönüşümlü olarak canlı yayınlamaya devam ediyoruz.
27 Temmuz 2018 Cuma 22:36
: 'Kanlı ay tutulması'nı Adana, Erzurum ve Antalya'dan dönüşümlü olarak canlı yayınlamaya devam ediyoruz.
|İmsak
|Güneş
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|03:41
|05:48
|13:22
|17:18
|20:34
|22:23
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