ABONELERİMİZE DUYURU (Canlı yayındayız)

: Konya ve Denizli'deki şehitlerin cenaze törenlerini 'dönüşümlü olarak' canlı yayında aktarıyoruz.
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: Konya ve Denizli'deki şehitlerin cenaze törenlerini 'dönüşümlü olarak' canlı yayında aktarıyoruz.
02 Mart 2018 Cuma 16:26
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