ABONELERİMİZE DUYURU: CANLI YAYIN

Gaziantep'te Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca için tören düzenleniyor. Canlı yayındayız.
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Gaziantep'te Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca için tören düzenleniyor. Canlı yayındayız.
30 Nisan 2019 Salı 20:32
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