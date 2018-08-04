Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevden dönerken PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Recep Emre Yılmaz için Gaziantep'te cenaze töreni düzenleniyor. CANLI YAYINDAYIZ...
ABONELERİMİZE DUYURU... CANLI YAYIN...
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevden dönerken PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Recep Emre Yılmaz için Gaziantep'te cenaze töreni düzenleniyor. CANLI YAYINDAYIZ...
04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:32
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.