ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU

ŞEMDİNLİ ŞEHİDİ PİYADE ER EMRE KARAGÖZ İÇİN AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR.
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26 Mayıs 2017 Cuma 13:13
ŞEMDİNLİ ŞEHİDİ PİYADE ER EMRE KARAGÖZ İÇİN AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR.
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