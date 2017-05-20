ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU

ANKARA ADLİYESİ ÖNÜNDE BİR İŞ MAKİNESİ KAZI YAPARKEN, DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI. PATLAMANIN ARDINDAN ALEV ALAN İŞ MAKİNESİNE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR.
AKILLI TELEFON TEKNOLOJİSİYLE CANLI YAYINDAYIZ...
DOĞAN HABER AJANSI
ANKARA ADLİYESİ ÖNÜNDE BİR İŞ MAKİNESİ KAZI YAPARKEN, DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI. PATLAMANIN ARDINDAN ALEV ALAN İŞ MAKİNESİNE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR. AKILLI TELEFON TEKNOLOJİSİYLE CANLI YAYINDAYIZ... DOĞAN HABER AJANSI
20 Mayıs 2017 Cumartesi 15:37
ANKARA ADLİYESİ ÖNÜNDE BİR İŞ MAKİNESİ KAZI YAPARKEN, DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI. PATLAMANIN ARDINDAN ALEV ALAN İŞ MAKİNESİNE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR.
AKILLI TELEFON TEKNOLOJİSİYLE CANLI YAYINDAYIZ...
DOĞAN HABER AJANSI
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:26
|05:33
|13:11
|17:09
|20:31
|22:20