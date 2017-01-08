ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU

Başbakan Binali Yıldırım Irak temaslarının ardından, döndüğü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenliyor. Canlı yayındayız.
Doğan Haber Ajansı
Başbakan Binali Yıldırım Irak temaslarının ardından, döndüğü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenliyor. Canlı yayındayız. Doğan Haber Ajansı
08 Ocak 2017 Pazar 20:23
Başbakan Binali Yıldırım Irak temaslarının ardından, döndüğü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenliyor. Canlı yayındayız.
Doğan Haber Ajansı
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